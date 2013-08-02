شهود عيان: الإخوان يستأجرون “بلطجية” للإعتصام بمنطقة الألف مسكن

أكد شهود عيان، من سكان منطقة الألف مسكن، أن الإخوان قاموا بإستئجار عدد من بلطجية عين شمس والمطرية للسيطرة على منطقة الألف مسكن و الإعتصام هناك، للمطالبة بعودة محمد مرسي إلى منصبه.

> وقال فؤاد احمد، أحد سكان منطقة الألف مسكن، أن نسبة الاشخاص العاديين لا تتخطي 40% من اجمال حوالي اربعة الاف شخص وباقي الاعتصام من بلطجية عين شمس والمطريه، مضيفًا: “البلطجيه دول عارفهم بالاسم ودول بتوع برشام يعني مش مؤيدين مرسي وصممت اني اتخانق هناك لما حد طلب البطاقه وقولتله لو اطبقت السما علي الارض لا انت ولا غيرك هيشوفوا بطاقتي ولو معدتش عشر دقايق وهفضلكم الاعتصام اللي انتو فرحانين بيها دي وده وعد مش تهديد راح نده عيل صغير وقاله روح انده (فلان)، أحد بلطجية عين شمس المعروفين اول ما جه قالي ايه يا حفيد الحاج ابو احمد هم عشان مش تبع تمرد وقام قالي تعالي يا عم بعد اذنك ومش عايزين دوشة وسيب الناس في حالها”.

> وأضاف فؤاد، أن الاعتصام مُمول بطريقه واضحة تظهر من خلال الطعام المُوحد، ونفس الأكواب و الملاعق البلاستيكية المستخدمة، مؤكدًا على ان 60% من الإعتصام بلطجيه، ويعملون “بودي جاردات”، ويعرفهم بالإسم بحكم نشأته فى “عين شمس”، على حد تعبيره.

واتفق عدد من شهود العيان، مع فؤاد، مؤكدين ان الإعتصام يتم تمويله من قيادات الإخوان، مستعينين بالبلطجية لإرهاب سكان المنطقة.