رشاقة نجمات هوليوود بعد الولادة

تتمتع النجمات دائماً بقوام تطارده مخيلة كل النساء ما يجعلهن يرغبن دائماً في الحصول على مثله. تعرفي على أسرار رشاقتهن بعد الولادة من كلام النجمات أنفسهن.

فكتوريا بيكهام:

تحتاج في بعض الأحيان إلى تناول وجبة خفيفة ومقرمشة. لذا هي تختار الخضراوات الورقية، حيث تعدّ أحد الخيارات الصحية، وتفضّل الجزر أو الباذنجان أو الكوسة المقطعة والمحمّصة بالفرن فيعدّ خياراً لذيذاً لوجبة خفيفة. كما تعشق فيكتوريا العنب المجمد، وتفضل رش الليمون مع القليل من عصيره فوق حبات الأناناس الطازج؛ ليعطي مذاقاً رائعاً. لذلك هي تعدّ هذه الوجبة الخفيفة التي تمنحها عدداً كبيراً من الفيتامينات والمعادن والمواد المغذية لها.

كيلي أوزبورن:

كشفت كيلي عن أسرار حميتها الغذائيّة، وأكّدت أنّ إنقاص الوزن لا يتمّ فقط من خلال اتباع حمية صارمة، بل يجب تغيير نظام حياتنا. فالاعتدال في تناول الطّعام هو الأساس، كما لا ينبغي حرمان أنفسنا تماماً؛ لأن كيلي تتناول الشّوكولا أو الحلوى بين الحين والآخر. أكّدت كيلي أنّ للتمارين الرّياضيّة دوراً أساسياً في تخلّصها من الوزن على الرّغم من أنّها تكره كثيراً ساعات التّمرن وتشعر بالعذاب.

جسيكا سمبسون:

تتبع حمية نظام ويت ووتشرز؛ حيث تتناول العصائر الطازجة لمدة 15 يوماً، مصحوبة بطعام خفيف متوازن، يبدأ الريجيم مرحلته الأولى لمدة 5 أيام بتناول العصائر ثلاث مرات يومياً مع وجبتين متوازنتين، ثم تبدأ المرحلة الثانية لمدة 5 أيام أخرى بتناول العصير مرتين ومعهما إفطار ووجبتان، ثم تأتي المرحلة الأخيرة من الريجيم، وتستمر أيضاً لمدة 5 أيام، وتتكون من عصير واحد فقط مصحوباً بإفطارين ووجبتين.

كاميرون دياز:

تهتم بوزنها؛ كونها تتمتع بجسم غير قابل للسمنة، وأكلتها المفضلة سندوتش الهوت دوغ، لكن بعد تخطيها سن الثلاثين بدأت بتغيير نمط غذائها؛ كي لا تفقد قوامها، فعمدت إلى الابتعاد كلياً عن كل الأطعمة المقلية، وباتت مدمنة تمارين رياضية.

تشارليز ثيرون: تفضل تناول وجبة من البروتينات، فيما تغيب البيتزا والهمبرغر عن نظامها الغذائي، إلا بكميات صغيرة جداً. تمارس التمارين الرياضية من الطراز الأول، وأبرز هواياتها الكاراتيه، الركض، السباحة وحمل الأثقال.