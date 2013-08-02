أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

"كولومبيا" تطرح المقدمة الإعلانية الأولى لفيلم American Hustle

Google+ Print
"كولومبيا" تطرح المقدمة الإعلانية الأولى لفيلم American Hustle "كولومبيا" تطرح المقدمة الإعلانية الأولى لفيلم American Hustle

كتب : عمرو عز الدين منذ 57 دقيقة

طرحت شركة "كولومبيا" للإنتاج والتوزيع السينمائي، المقدمة الإعلانية الأولى لفيلم American Hustle، والذي يلعب بطولته النجم كريستيان بيل وبرادلي كوبر وجيريمي رينر، بينما تلعب البطولة النسائية نجمة الأوسكار جينيفر لورانس وإيمي آدمز.

لم تعط المقدمة الإعلانية كثير من التفاصيل حول محتوى الفيلم، إلا أنه يعكس عالم السبعينات، حيث تدور قصة الفيلم في ذلك الزمن، بالإضافة إلى ظهور أبطال الفيلم جميعهم بشكل متألق وفي أعلى مستوياتهم، ما يجعل الفيلم على الطريق الصحيح لجائزة أوسكار 2014.

الفيلم من إخراج دافيد أو راسل، الذي أخرج فيلم Silver Linings Playbook، للنجم برادلي كوبر وجينيفر لورانس، حيث فازت بأوسكار أحسن ممثلة في دور رئيسي عام 2013، ومن المتوقع عرض الفيلم الجديد في الخامس والعشرين من ديسمبر المقبل، في موسم احتفالات رأس السنة في الولايات المتحدة الأمريكية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام