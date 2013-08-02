"كولومبيا" تطرح المقدمة الإعلانية الأولى لفيلم American Hustle

كتب : عمرو عز الدين منذ 57 دقيقة

طرحت شركة "كولومبيا" للإنتاج والتوزيع السينمائي، المقدمة الإعلانية الأولى لفيلم American Hustle، والذي يلعب بطولته النجم كريستيان بيل وبرادلي كوبر وجيريمي رينر، بينما تلعب البطولة النسائية نجمة الأوسكار جينيفر لورانس وإيمي آدمز.

لم تعط المقدمة الإعلانية كثير من التفاصيل حول محتوى الفيلم، إلا أنه يعكس عالم السبعينات، حيث تدور قصة الفيلم في ذلك الزمن، بالإضافة إلى ظهور أبطال الفيلم جميعهم بشكل متألق وفي أعلى مستوياتهم، ما يجعل الفيلم على الطريق الصحيح لجائزة أوسكار 2014.

الفيلم من إخراج دافيد أو راسل، الذي أخرج فيلم Silver Linings Playbook، للنجم برادلي كوبر وجينيفر لورانس، حيث فازت بأوسكار أحسن ممثلة في دور رئيسي عام 2013، ومن المتوقع عرض الفيلم الجديد في الخامس والعشرين من ديسمبر المقبل، في موسم احتفالات رأس السنة في الولايات المتحدة الأمريكية.