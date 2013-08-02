"جيمس كاميرون" يؤكد إطلاق ثلاثة أجزاء جديدة من فيلمه الناجح Avatar

كتب : عمرو عز الدين منذ 41 دقيقة

بعد الإعلان عن اختيار كاتب السيناريو الأمريكي جوش فريدمان، لكتابة سيناريو الجزء الثاني من فيلم Avatar للمخرج كندي الأصل جيمس كاميرون، أكد كاميرون وجود خطة لإطلاق الجزء الثالث والرابع من الفيلم، ليصبح عدد الأجزاء الجديدة المزمع طرحها من ذلك الفيلم، ثلاثة أجزاء.

وقال كاميرون تعقيبا على هذا الإعلان، أن عالم "أفاتار" الذي تم إنشاؤه من قبل "تجربة نادرة ورائعة بشكل لا يصدق"، وأضاف قائلا: "اكتشفت أن شخصيات وعالم الفيلم أصبح أكثر ثراء مما كان متوقعا، وأصبح جليا أن فيلمين لن يكونا كافيين لالتقاط كل شيء أردت أن أظهره على الشاشة".

الجزء الثاني من الفيلم من المتوقع عرضه في ديسمبر 2016، على أن يطرح الثالث بعد عام من ذلك التاريخ، والرابع بعد عام آخر من طرح الجزء الثالث.