اللجان الشعبية برابعة تكثف اجراءاتها بعد محاولة اقتحام الانتاج الاعلامي

كثفت اللجان الشعبية التى اقامها مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسي بميدان رابعة العدوية من اجراءاتها بالتزامن مع محاولة مؤيدين لمرسي اقتحام مدينة الانتاج الاعلامي مساء اليوم الجمعة وتصدي قوات الامن المركزي لهم.

ودعت المنصة الرئيسية برابعة العدوية انصار الرئيس المعزول القريبين من مدينة الانتاج الاعلامي بالتوجه إلى هناك لدعم زملائهم في محاولة اقتحام المدينة.

وردد المعتصمون برابعة العدوية هتافات منددة بالأعلام واخرى مناهضة للقوات المسلحة.

يأتي ذلك فيما يستعد المعتصمون في رابعة العدوية للخروج في مسيرات عقب صلاة التراويح إلى عدة مقرات عسكرية حسبما اعلنت المنصة الرئيسية.

أ ش أ