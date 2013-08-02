دومة:الإخوان تستحق الإبادة الجماعية وليس من دور الثوارمواجهتهم

قال الناشط السياسي أحمد دومة , ان جماعة الإخوان تستحق الإباده الجماعية ولكن ليس من دور شباب الثورة القيام بمواجهتهم بحمل السلاح ,مؤكدا ان جماعة الإخوان تسعى الى إبادة للوطن .

واستعرض “دومة” عدد من الاراء التي تتداول من قبل النشطاء مؤكدا تعدد الاراء بين شباب الثورة حول موقف رابعة العدوية , محذرا من قيام جماعة الاخوان بتمثيل دور الضحية خاصة بعد فض إعتصام رابعة العدوية والذي سيعطيهم الفرصة للقيام بدور الضحية واستعطاف الشعب للإبقاء علي النظيم .

جاء ذلك خلال حفل الافطار الذي نظمته اسرة ” صوت الميدان ” بكلية الاداب جامعة الاسكندرية تحت اسم عزومه مركبية.

حيث شارك في الإفطار عدد من النشطاء السياسيين بالقاهرة ومؤسسي حملة تمرد كلا من أحمد دومة، ومصطفى شوقي، حسن شاهين، وزيزو عبده، بمشاركة عدد من النشطاء وطلاب بكلية آداب جامعة الإسكندرية.