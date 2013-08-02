أخبار عاجلة

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا -
مساء الأنوار: إنطلاق فعاليات كأس الـ24 للخيول العربية الأصيلة تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -
مساء الأنوار: تصريحات أشرف قاسم - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء مع أيمن المزين - المدير الفني لنادي الأسيوطي ومحمد عنتر نجم الفريق -
مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب -
مساء الأنوار: لقاء خاص بين ماكيدا وخالد عيد قبل مباراة الاتحاد السكندري وطنطا -
مساء الأنوار: تأجيل نظر استشكال حل اتحاد الكرة لجلسة 23 أبريل -
مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد -
مساء الأنوار .. كامل زاهر - أمين صندوق الأهلي: المنافسة مع الزمالك معنوية فقط -
مساء الأنوار: ملخص مباراة الأهلي 7 - 1 منوف ، وتألق كوليبالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. منوعات
  4. أونا

دومة:الإخوان تستحق الإبادة الجماعية وليس من دور الثوارمواجهتهم

Google+ Print
دومة:الإخوان تستحق الإبادة الجماعية وليس من دور الثوارمواجهتهم دومة:الإخوان تستحق الإبادة الجماعية وليس من دور الثوارمواجهتهم

قال الناشط السياسي أحمد دومة , ان جماعة الإخوان تستحق الإباده الجماعية ولكن ليس من دور شباب الثورة القيام بمواجهتهم بحمل السلاح ,مؤكدا ان جماعة الإخوان تسعى الى إبادة للوطن .

واستعرض “دومة” عدد من الاراء التي تتداول من قبل النشطاء مؤكدا تعدد الاراء بين شباب الثورة حول موقف رابعة العدوية , محذرا من قيام جماعة الاخوان بتمثيل دور الضحية خاصة بعد فض إعتصام رابعة العدوية والذي سيعطيهم الفرصة للقيام بدور الضحية واستعطاف الشعب للإبقاء علي النظيم .

جاء ذلك خلال حفل الافطار الذي نظمته اسرة ” صوت الميدان ” بكلية الاداب جامعة الاسكندرية تحت اسم عزومه مركبية.

حيث شارك في الإفطار عدد من النشطاء السياسيين بالقاهرة ومؤسسي حملة تمرد كلا من أحمد دومة، ومصطفى شوقي، حسن شاهين، وزيزو عبده، بمشاركة عدد من النشطاء وطلاب بكلية آداب جامعة الإسكندرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا