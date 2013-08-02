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طوارئ بالخرطوم لمواجهة آثار الأمطار والسيول

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طوارئ بالخرطوم لمواجهة آثار الأمطار والسيول طوارئ بالخرطوم لمواجهة آثار الأمطار والسيول

أعلن والى ولاية الخرطوم عبد الرحمن الخضر، عن استنفار الولاية لجميع آلياتها ومعداتها لمواجهة الطوارئ المترتبة على الأمطار والسيول الغزيرة التى تأثرت بها مناطق واسعة من الولاية خاصة منطقتى الفتح بمحلية "كررى "ومحلية "شرق النيل" التى تأثرت بالسيول القادمة من منطقة "البطانة".

ووجه والى الخرطوم- خلال تفقده اليوم الجمعة للمناطق المتأثرة فى محليات الولاية غرفة الطوارئ المركزية بالتواجد الدائم فى الميدان والعمل والتنسيق والاتصال المباشر مع الغرف المماثلة بالمحليات لإجراء التدخل العاجل بالآليات التى تحتاجها الطوارئ بهذه المناطق.

وشدد الخضر، بتعجيل الأعمال الهندسية الجارية الآن بمنطقة "الفتح" وقطع شارع الإسفلت ووضع مواسير لتمرير المياه على طول الشارع حتى لا تنعزل المناطق المتأثرة بالسيول بالفتح.

وقررت الولاية تقديم دعم عاجل للمتأثرين يشمل خيم ومؤن غذائية ومشمعات وتوجيه الإمكانات المرصودة للإفطار بالولاية للمتأثرين.

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