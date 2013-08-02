عمرو صفاء: أجمل فى الأغنية معانيها القريبة من الناس

كتب : محمد عبد الجليل الجمعة 02-08-2013 13:37

عمرو صفاء

دراسته فى معهد الموسيقى العربية وعمله مطرباً فى فرقة «صلاح غباشى» فى الأوبرا كانا وراء اختياره من جانب حاتم أمين المشرف على الإنتاج، الذى رشّحه للملحن أحمد فرحات الذى كان استمع إلى بعض أغنياته من قبل، سواء كمطرب أو كملحن. عمرو صفاء يؤكد أن قبوله المشاركة فى الأغنية جاء بدافع تقديم عمل يحمل معانى قريبة من الجمهور والشارع المصرى، وهو ما وجده فى كلمات الأغنية ولحنها، خصوصاً المقطع الذى يغنيه، والذى يؤكد ضرورة نبذ الخلاف وعدم جعله يؤثر على علاقتنا ببعضنا البعض.

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