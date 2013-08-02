منار سمير: الأغنية تؤكد «إن كلنا محتاجين لبعض»

كتب : محمد عبد الجليل الجمعة 02-08-2013 13:38

منار سمير

عملها فى فرقة سليم سحاب بدار الأوبرا المصرية كان وراء معرفتها بالملحن أحمد فرحات ومشاركتها فى الغناء فى عدد من الإعلانات التجارية فى السوق خلال الفترة الماضية، وهو ما دفعه إلى ترشيحها لأغنية «باحتاجلك وتحتاجلى». منار سمير أشارت إلى أنها سعيدة بمشاركتها فى الأغنية التى حملت معانى كثيرة قريبة من الشارع المصرى، وتُلخص ما ينبغى أن يكون عليه الوضع بيننا كأبناء وطن واحد، مؤكدة أنها من اختارت المقطع الذى تغنيه، والذى يحمل معانى تتعلق بالاحتياج المادى بين البشر وبعضهم. ولفتت «منار» إلى أنها تستعد لتقديم أغنية وطنية جديدة خلال الفترة المقبلة.

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