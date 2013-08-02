دينا الوديدى: قدّمنا للناس الأمل بعد معاناة طويلة

كتب : محمد عبد الجليل الجمعة 02-08-2013 13:40

دينا الوديدي

وعبرت المطربة دينا الوديدى عن سعادتها بالمشاركة فى الأغنية. وأشارت إلى أن مشاركتها جاءت عن طريق حاتم أمين المشرف على الإنتاج، وعندما أخبرها أن الأغنية من كلمات نصر الدين ناجى، وألحان أحمد فرحات، لم تتردد فى المشاركة، خصوصاً أنها وجدت أن المطربين الذين سيشاركون فى الغناء من نفس جيلها، ورأت أن ذلك ربما يحمل معنى خاصاً بأن تلك الرسالة التى تحملها الأغنية بضرورة الترابط وعدم الانقسام، تأتى عبر جيل من الشباب، وهو الأمر الذى استهواها وكان دافعاً وراء قبولها الغناء. وأشارت «دينا» إلى إعجابها بالمعنى العام وراء الأغنية التى تحمل أملاً كبيراً للناس فى وقت يحتاجون فيه إلى ذلك بعد معاناة استمرت لفترة طويلة.

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