أسامة الأرناؤطى: أردنا تصوير مصر كما نحلم بها

كتب : محمد عبد الجليل الجمعة 02-08-2013 13:42

اسامة الارناؤوطي

وكشف أسامة الأرناؤطى صاحب فكرة الأغنية أنه مع فريق العمل تردّدوا كثيراً قبل الإقدام على صُنع الأغنية هذا العام، بسبب قلقهم من إفساد النجاح الكبير الذى حقّقته أغنية العام الماضى، ولكنهم بعد تفكير طويل توصلوا إلى تقديمها، ولكن بفكر مختلف عن العام الماضى، وإن كان يخدم نفس المعنى الذى أكدوا عليه من قبل، وهو «مالناش غير بعض»، وقال «أسامة»: «بعد ازدياد الأحداث الأخيرة وحالة التفكك التى عانى منها المجتمع، كان لا بد أن تكون الأغنية قريبة من ذلك المعنى وتحاول التأكيد على الترابط بيننا، وعلى نوعين من الاحتياج المادى والمعنوى. أردنا فى الكليب تصوير ملامح مصر التى نتمنى أن تكون عليها فى الفترة المقبلة، خصوصاً أن الفترة الحالية التى نعيشها تختلف فى واقعها عن الصورة الموجودة فى الكليب، ولكن الهدف الأساسى كان بث الأمل والدعوة للعودة إلى أخلاقنا وطبيعتنا كمصريين».

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