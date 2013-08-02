حاتم أمين: أنجزنا الأغنية فى وقت قياسى

كتب : محمد عبد الجليل الجمعة 02-08-2013 13:44

حاتم امين

وأكد حاتم فودة المشرف العام على إنتاج الأغنية، أن العمل فيها بدأ يوم 11 يونيو الماضى، وأن الفترة التى أنجز فيها العمل تُعتبر قياسية بالمقارنة بالعام الماضى الذى أتيحت فيه فترة أطول، وقال «حاتم»: «الفكرة وكتابتها وتلحينها استغرقت الوقت الأطول من تلك الفترة، فى حين لم يستغرق التصوير سوى أسبوعين ما بين القاهرة والإسكندرية وأسوان، وقد استمر العمل فى ظروف سيئة تحت ضغوط الأحداث المتتالية التى فرضت نفسها على الشارع المصرى، ومنها أحداث رمسيس الأخيرة، التى كانت فى نفس يوم تصوير مشاهد فى مترو الأنفاق». وأشار «حاتم» إلى إصرارهم كفريق عمل، على أن تخرج الأغنية فى أفضل صورها، لذا كانوا يعملون بشكل متواصل وبتفرغ تام، إيماناً منهم بفكرة الأغنية ورسالتها التى تقدّمها فى هذه الفترة الحرجة التى يمر بها الوطن.

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