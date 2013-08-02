مروان حامد: الفكرة والكلمات تمس كل مصرى

كتب : محمد عبد الجليل الجمعة 02-08-2013 13:49

مروان حامد

اعتبر المخرج مروان حامد أن إخراجه لكليب الأغنية يمثل إضافة مهمة له، وخاصة مع إيمانه الشديد بكلمات الأغنية والرسالة والمعنى الموجودين فيها، حيث يقول مروان: «عُرضت علىّ الفكرة عن طريق شركة الدعاية المكلفة بإنجازه ضمن حملة دعائية لإحدى شركات الاتصالات، وبمجرد معرفة الفكرة شعرت أن الموضوع مصرى جداً، ويمس كل شخص فينا، وهو ما حمسنى جداً. وحرصنا عند تنفيذ الفكرة على أن تتضمن حساً تسجيلياً، لذا كان التركيز على أن تكون الوجوه المشاركة كلها مصرية ومن الطبيعة، وكان الاعتماد على الممثلين و«الموديلز» فى حدود 5% فقط، حتى تكون هناك حالة من المصداقية».

وأشار «مروان» إلى أن المعاينة والتصوير استغرقا حوالى 3 أسابيع ما بين أسوان والقاهرة والإسكندرية والبدرشين.

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