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بالصور| ريهانا تغير قصة شعرها قبل جولتها الغنائية الجديدة

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بالصور| ريهانا تغير قصة شعرها قبل جولتها الغنائية الجديدة بالصور| ريهانا تغير قصة شعرها قبل جولتها الغنائية الجديدة

كتب : إنجي رأفت الجمعة 02-08-2013 15:43

غيرت المغنية ريهانا قصة شعرها مرة أخرى، حيث ظهرت أمس الأول بشعر قصير ومموج أضاف لها مظهرا بسيطا ومختلفا عن السابق، خاصة في الحفلات الأخيرة التي ظهرت بها بشعر رمادي.

ونشرت في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر"، صورة بقصة شعرها الجديدة، وقالت إنها لم تعتد بعد على شكلها.

وتشتهر ريهانا بتغيير لون وشكل شعرها بصفة مستمرة، حيث تقصه بطرق مثيرة وغريبة أو تضيف في بعض الأحيان شعرا مستعارا بلون غريب.

جدير بالذكر أن المغنية ريهانا ستسافر إلى مانيلا والصين وسنغافورة لإحياء حفلات غنائية هناك، لكن بعد أن تحصل على راحة عقب عودتها من سلسلة حفلات غنائية بأوروبا.

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