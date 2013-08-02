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نشطاء يطالبون بتعيين محمد درهوس محافظا للإسماعيلية

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نشطاء يطالبون بتعيين محمد درهوس محافظا للإسماعيلية نشطاء يطالبون بتعيين محمد درهوس محافظا للإسماعيلية

أطلقت القوى الثورية بالإسماعيلية ومراكز الضواحى، عددا من الحملات الإقليمية لمطالبة مؤسسة الرئاسة الحالية بتعيين اللواء محمد درهوس، السكرتير العام المساعد للمحافظة لمنصب محافظ الإقليم.

وعقدت القوى الثورية بالمحافظة عددا من الاجتماعات أجمعت فيها على أن اللواء درهوس، هو الأنسب لقيادة المحافظة، لأنه على علم بكافة مشكلاتها واحتياجاتها، وسبق له أن نجح فى حل العديد من المشكلات التى يتعرض لها باستمرار عمال الجهات والمديريات التابعة للوحدات المحلية.

وأطلق أيضا أهالى مدينة ومركز فايد، حملة كبرى استطاعت جمع الآلاف من التوقيعات لترشيح اللواء درهوس لمنصب المحافظ، مؤكدين أن لديه القدرة على القيادة وحل المشكلات والتعامل مع المواطنين.

وقال إسلام خامس مسئول الحملة الإلكترونية للواء درهوس، إن صفحة دعم اللواء درهوس على الفيس بوك قابت الوصول إلى عشرين ألف داعم بالإضافة للمواقع والصفحات الأخرى الداعمة للواء درهوس.

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مصر 365