شباب القوى الثورية بأسيوط يحتفلون باليوم العالمى للقدس

شارك العشرات من شباب القوى الثورية، والسياسية بأسيوط فى يوم "القدس العالمى" وهو اليوم الذى يتم الاحتفال به فى الجمعة الأخيرة فى شهر رمضان كل عام من خلال وقفة تضامنية بميدان الشهيد أحمد جلال.

ورفع المشاركون بالوقفة لافتة كبيرة رسم عليها المسجد الأقصى ورفعوا الأعلام الفلسطينية وارتدوا بعض التيشرتات المرسوم عليها صور للمسجد الأقصى .

وردد المشاركون بالوقفة "خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود"، و"خيبر خيبر يا يهود جيش العرب سوف يعود"، و"بالروح بالدم نفديك يا قدس"، و"من أسيوط لفلسطين على القدس رايحين بالملايين" وفى نهاية الوقفة قام الشباب بحرق العلم الإسرائيلى احتجاجا على المجازر التى تقوم بها إسرائيل ضد الأطفال الفلسطينيين وضد الانتهاكات للقدس .