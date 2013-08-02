الشعيب: مركز دعيج الصباح نجح بامتياز في تنظيم الليالي المباركة واستقبال المصلين

أشاد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لقطاع المساجد وليد الشعيب بالاستعدادات التي اتخذتها إدارة مركز دعيج سلمان الصباح الرمضاني التابع لإدارة مساجد الاحمدي لاستقبال جموع المصلين المتوقع توافدهم خلال ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان الجاري.

وقال الشعيب خلال زيارة قام بها مساء أول من أمس لمركز دعيج الصباح ان مركز دعيج الصباح استطاع وبوقت قياسي بلوغ مرتبة التميز والريادة في تنظيم استقبال هذه الليالي المباركة، وذلك من خلال تشكيل لجان عمل استطاعت التصدي لمهام العمل الموكلة لها وأدائها على أكمل وجه مما أظهر مركز دعيج الصباح الرمضاني بشكل جعله يعتلي قمة الريادة في التنظيم والتنسيق والترتيب لهذه الليالي بين المراكز العاملة في الوزارة.

واوضح الشعيب ان «وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية أصبحت تفخر اليوم بالمراكز الرمضانية والتي من بينها هذا النموذج المتميز الذي تشرفت اليوم بزيارته فهو بالفعل مفخرة للعمل الجماعي المتميز الذي جسد حقيقة إستراتيجية وزارة الأوقاف الرامية الى الشراكة مع الآخر بالإضافة الى تفعيل دور العاملين في الوزارة ومشاركتهم في إنجاح العمل الذي نراه اليوم في هذا المركز المتميز».

وقال ان المراكز الرمضانية استطاعت ان تحقق رسالة قطاع المساجد الايمانية والثقافية والعلمية والاجتماعية وتنفيذ استراتيجية وزارة الأوقاف نحو الريادة في العمل الاسلامي. وشدد الشعيب على ضرورة تذليل كل الصعاب التي تعترض طريق وآلية عمل المراكز حتى نصل بها الى الاهداف المرجوة والتي في مقدمتها خدمة المصلين.