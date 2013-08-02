الحلقة (22) من "الكبير أوي": "الكبير" يعيش مرحلة الحنين إلى الطفولة

كتب : سهيلة حامد الجمعة 02-08-2013 16:46

تدور أحداث الحلقة (22) من مسلسل "الكبير أوي"، حول حنين "الكبير" للطفولة، فبعد أن كان عصبي المزاج بشكل دائم نصحه "جوني" وزوجته بالذهاب إلى طبيب نفسي وبعد أن كان رافضًا للذهاب، اتجه إلى طبيب "المزاريطة".

اكتشف الطبيب أن "الكبير" يعاني من الحنين إلى الطفولة، وأوضح الكبير له أنه لم يبك منذ أن كان طفلًا وكان يعاني من معاملة قاسية من والده، فنصحه الطبيب أن يمارس طفولته مرة أخرى.

مارس "الكبير" طفولته، واشترى الألعاب التي يهتم بها، دون علم زوجته.

ذهب "جوني"، و"هدية" إلى طبيب "المزاريطة" للتأكد من صحة "الكبير" والذي وصف لهم حالته بأنه يتعامل مع الناس كالطفل الصغير، وانتهت الحلقة بانفعال "الكبير" وركض وراء زوجته وجوني ليضربهم.