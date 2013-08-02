الحلقة (23) من "حكاية حياة": أحمد زاهر يكتشف حقيقة ابنه

كتب : فاطمة النشابي الجمعة 02-08-2013 17:02

فجرت الحلقة "23" من مسلسل "حكاية حياة" مفاجأة عدم انتساب الطفل "علي" لـ"يوسف" وأنه ابن شخص آخر بعد تحليل "DNA"، حيث أصيب بانهيار وانتابته نوبة من البكاء الشديد.

ينشب شجار بين حياة ودكتور هشام بسبب اعتراف الأخير لـ"يحيى" بحقيقة عدم زواجه منها من أجل الحصول على مقابل مادي.

قام يحيي بإرسال ورقة الطلاق لزوجته ندي التي تقرر الانتقام منه، بينما يروي يوسف لشقيقته حياة عن ما عرفه ويقرران الانتقام من إيناس.

قرر طارق صديق إيناس السفر خارج البلاد تخوفا من يوسف وما يمكن أن يقوم به ضده، بينما تذهب حياة إلى منزل إيناس لتهديدها على ما فعلته.