الحلقة (23) من "العراف": تحسن العلاقة بين حسام ووالده

كتب : فاطمة النشابي الجمعة 02-08-2013 17:09

واصلت الصحفية "حنان"، متابعة إجراء حوار مع عادل إمام في أحداث الحلقة "23" من مسلسل "العراف"، وتبدأ في التعاطف معه ومع قصته، بينما تجري قمر اتصال بـ"حنان"، لتوجيه الشكر لها على الحوار مع والدها.

يصاب عادل إمام بوعكة صحية يذهب على إثرها الضابط حسام له من اجل متابعة حالته، بينما يتم تأييد قرار حبس إمام ثلاث سنوات في قضية انتحال صفة دكتور.

تذهب قمر لزيارة والدها في السجن، وتتعرف على شقيقها الضابط حسام الذي يبدأ في التصالح مع والده ويطالبه بأن يحذف كلمة "باشا" حيث يتحدثان سويا.

نشب خلاف بين محمود ووالدته بسبب رغبته في الزواج من صديقته ويذهب إلى والده الذي يسانده من خلال توفير وظيفة ومنزل للمعيشة، بينما ترفض عصمت، تقرب ابنها حسام من شقيقته قمر أو مسامحة والده على ما فعل معهما.