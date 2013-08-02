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الحلقة (23) من "الزوجة الثانية": "العمدة" يتفق مع الشيخ مبروك على الإيقاع براوية

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الحلقة (23) من "الزوجة الثانية": "العمدة" يتفق مع الشيخ مبروك على الإيقاع براوية الحلقة (23) من "الزوجة الثانية": "العمدة" يتفق مع الشيخ مبروك على الإيقاع براوية

كتب : سلوى الزغبي الجمعة 02-08-2013 17:16

شهدت أحداث الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل الزوجة الثانية اتفاق العمدة عتمان "عمرو عبد الجليل" مع الشيخ مبروك "أحمد صيام" على تحدث العمدة مع أبو العلا "عمرو واكد" في محاولة منهم للإيقاع براوية "نجلاء بدر"، حتى يضمنوا أنها لن تؤذيهم عن طريق علاقتها برجال السياسة، إلى جانب محاولة التفاوض مع أخيه للبُعد عن فكرة ميراثه من أبيه.

فيما وفد شيخ شاب جديد إلى القرية حتى يؤم الناس في الصلاة، وأُعجب هذا الشيخ بمنارة، التي كان من المفترض أن تتزوج محروس لولا أن قتله العمدة، وبدأت منارة في الاستماع للشيخ وتصلي وتحفظ القرآن حتى تخرج من حالة الاكتئاب التي تعيشها، وطلب حسان، خفير عتمان، من راوية أن يتزوج من خادمتها حنان، وبدأوا في تحضيرات الزواج.

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