الحلقة (23) من "أبو الملايين": "خالد" يفشي سر أموال "صقر" لغادة

كتب : منى السداوي الجمعة 02-08-2013 17:17

شهدت أحداث الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل "أبو الملايين" إفشاء "خالد" سر أموال "صقر" و"وضاح" ويطلب من "سمر" عدم إفشاء السر حتى ولو لأمها.

تدور أحداث الحلقة حول "استقبال "وضاح" لأهل النباط، ويعرض "بطي" عليه مشكله كل شخص على حده، ما جعل "وضاح" يقوم بإعطاء كل شخص منهم مائة ألف ريال، ولكن "بطي" يعطيهم 5 ألاف فقط ويأخذ هو الباقي.

يطلب "صقر" من "وضاح" 50 مليون درهم حتى يفتتح مشروع جديد ولكن "وضاح" يرفض، في الوقت الذي يخبر فيه "خالد" صقر" بإفشاء سرهم لـ "غادة" حتى يقوم بأخذ أكبر قدر ممكن من المال لديهم.

يذكر أن مسلسل "أبو الملايين" قصة وسيناريو وحوار خلف الحربي، ومن إخراج محمد دحام الشمري، وبطولة الفنان عبدالحسين عبدالرضا وناصر القصي، والفنانة ميس عمر وأمل الموضي.