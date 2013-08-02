أخبار عاجلة

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا -
مساء الأنوار: إنطلاق فعاليات كأس الـ24 للخيول العربية الأصيلة تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -
مساء الأنوار: تصريحات أشرف قاسم - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء مع أيمن المزين - المدير الفني لنادي الأسيوطي ومحمد عنتر نجم الفريق -
مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب -
مساء الأنوار: لقاء خاص بين ماكيدا وخالد عيد قبل مباراة الاتحاد السكندري وطنطا -
مساء الأنوار: تأجيل نظر استشكال حل اتحاد الكرة لجلسة 23 أبريل -
مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد -
مساء الأنوار .. كامل زاهر - أمين صندوق الأهلي: المنافسة مع الزمالك معنوية فقط -
مساء الأنوار: ملخص مباراة الأهلي 7 - 1 منوف ، وتألق كوليبالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الحلقة (23) من "أبو الملايين": "خالد" يفشي سر أموال "صقر" لغادة

Google+ Print
الحلقة (23) من "أبو الملايين": "خالد" يفشي سر أموال "صقر" لغادة الحلقة (23) من "أبو الملايين": "خالد" يفشي سر أموال "صقر" لغادة

كتب : منى السداوي الجمعة 02-08-2013 17:17

شهدت أحداث الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل "أبو الملايين" إفشاء "خالد" سر أموال "صقر" و"وضاح" ويطلب من "سمر" عدم إفشاء السر حتى ولو لأمها.

تدور أحداث الحلقة حول "استقبال "وضاح" لأهل النباط، ويعرض "بطي" عليه مشكله كل شخص على حده، ما جعل "وضاح" يقوم بإعطاء كل شخص منهم مائة ألف ريال، ولكن "بطي" يعطيهم 5 ألاف فقط ويأخذ هو الباقي.

يطلب "صقر" من "وضاح" 50 مليون درهم حتى يفتتح مشروع جديد ولكن "وضاح" يرفض، في الوقت الذي يخبر فيه "خالد" صقر" بإفشاء سرهم لـ "غادة" حتى يقوم بأخذ أكبر قدر ممكن من المال لديهم.

يذكر أن مسلسل "أبو الملايين" قصة وسيناريو وحوار خلف الحربي، ومن إخراج محمد دحام الشمري، وبطولة الفنان عبدالحسين عبدالرضا وناصر القصي، والفنانة ميس عمر وأمل الموضي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي

مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي