الحلقة (23) من "نيران صديقة": رأفت يقتل حشمت والد أميرة ويحصل على الشرائط فارغة

كتب : سارة محمد الجمعة 02-08-2013 17:26

في الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل "نيران صديقة"، يتصل أمجد بدار الإفتاء ليعرف إلى أي ديانة ينتمى إليها بعد أن خطفه رأفت من والديه المسيحين ، ويقبض حسن يعقوب على نهال ويتهمها بأرسال "السي دي" إلى الأصدقاء ويأمر بحبسها ومنع إي وسائل اتصال عنها.

وتعود الأحداث مرة أخرى إلى العام 2000 يمنع قذاف نهال من رؤية ابنتها كعقاب لها عن ما فعلته به، ويتصل حشمت والد أميرة برأفت ليخبره عن الشرائط الموجودة معه ويطلب منه تحضير أموال حتى يأخذهم، ويتصل أيضا بأميرة ليعطيها الشرائط مقابل أن تتركه في حاله وتبعد عنه الأشخاص الذين يراقبوه، ويذهب رأفت إلى إحدى دار المسنين ويطلب من مديرها أن يضع والدته بها.

وتطلب نور من "سليم عثمان" أن تنجب منه بعد أن كانت رافضة فكرة الحمل والإنجاب، ويوافق سليم على طلبها، وتذهب إلى الدكتور ليؤكد لها بأنها من المستحيل أن تنجب لإجهاضها سابقا، وتطلب أميرة من نهال أن تقف بجانبها لتهديد حشمت لها وتستنجد بمدحت بأن يقبض عليه، وتعترف نهال لقذاف بأنها تضع سم له منذ فترة داخل العصير حتى تتخلص منه وتعرف مكان ابنتها ويقع قذاف في الأرض فاقد النفس وتنقله إلى المستشفى.

وتتصل أميرة بمدحت لتخبره عن مكان والدها ليقبض عليه، وفى نفس الوقت يتصل رأفت بحسين يعقوب ويطلب منه أن يقبض هو الأخر عليه، وفي مشهد أخر يظهر حشمت وهو مقتول من قبل رأفت بعد أن أخذ منه الشرائط ووجدها فارغة.

مسلسل "نيران صديقة" بطولة منة شلبي وعمرو يوسف ورانيا يوسف وكندة علوش وظافر العابدين وصبري فواز وسلوى خطاب ومحمد شاهين وباسل الخياط ومحمد ممدوح، ومن إخراج خالد مرعي، وتأليف محمد أمين راضي.