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الحلقة (23) من "البيت بيت أبونا": "حمود" يذهب لطبيب نفسي.. و"جابر" يبدأ عمله كمذيع

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الحلقة (23) من "البيت بيت أبونا": "حمود" يذهب لطبيب نفسي.. و"جابر" يبدأ عمله كمذيع الحلقة (23) من "البيت بيت أبونا": "حمود" يذهب لطبيب نفسي.. و"جابر" يبدأ عمله كمذيع

كتب : سهيلة حامد الجمعة 02-08-2013 17:40

بدأ يتشكك "حمود" في أفعال زوجته بعد أن أخفت متعلقاته الشخصية وظن أنها ترتب أشياء ضده، وفي أحداث الحلقة (23) من مسلسل "البيت بيت أبونا"، سأل حمود زوجته عن متعلقاته الشخصية فأنكرت أن تكون قد أخذتها فشعر بغضب ممادفعه بطلاقها لكنها أكدت له أن الطلاق لم يقع لأنه ليس في كامل قواه العقلية.

ذهب "حمود" إلى عيادة الدكتورة رشيدة وروى لها ماصار ومخاوفه من مخططات زوجته فنصحته أن يتصالح مع نفسه حتى لا يعطي انطباعا للآخرين أنه مريض.

بدأت تجربة "جابر" كمذيع وحقق نجاحا كبيرًا، ما أسعد جميع أفراد العائلة.

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DMC

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