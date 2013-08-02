الحلقة (23) من "طاحون الشر 2": وفاء تهدد عائلة أبو سعيد

كتب : شاهيستا شريف الجمعة 02-08-2013 17:54

في أحداث الحلقة "الثالثة والعشرون" من مسلسل "طاحون الشر 2" تذهب وفاء ونظيرة لأم سعيد وتحكيان لها عن هجوم بعض الشباب على ناصر وعامر وتهددها وفاء. وتقول نظيرة إنهم يجب أن يتفقوا وأن الشئ الذي لا تريد أم سعيد أن تعرفه الناس لن يعرفه أحد ويتفقان ويتصالحان. ثم تتكلم أم سعيد مع أخيها وزوجها وتقترح على زوجها أن تزوج أخيها كامل من قمر ابنة أبو ناصر في خلال 10 أيام. يحاول أبو سعيد أن يقنع كامل بمسامحة عائلة أبو ناصر، وإقناعه أنه أبو ناصر ليس السبب في خسارته لذراعه، فيقول له أن يثبت له هذا وسيبعد عنهم.

تذهب هيام لتبارك لأم شكري على خروج زوجها، وتعطي لها اسم دواء تأخذه حتى تتمكن من الإنجاب.

تتكلم وفاء مع أبو ناصر على أن ناصر ترك الخان لأن أبو شكري تنازل عنه لنرجس، وتقول له أنه يجب أن يتكلم لأن حق ناصر يضيع، وتتذكر وفاء عن تعهدها بأن ترجع لناصر حقه. ثم يذهب ناصر لسؤال أبو شكري عن سبب بيعه الخان، فيحكي له أنه كان ثمن خروجه من السجن.

يذهب أبو شكري لعاصم بك ويسأله عن دينه مع نرجس، فيحكي له أنه دفع لرجل في السرايا حتى يخرج زيدو ولكن الرجل هرب. ثم يذهب أبو طاهر ويعطي حجة أرضه لعاصم بك ويعرض أن يتنازل له عنها لكي يخرج ابنه من السجن.

يذهب الشيخ ليبلغ البري بموافقة نرجس على الزواج منه. وتذهب أم ميسر لأم شكري وتسألها أم شكري عن الدواء الذي نسته فتنكر أم ميسر، ثم تسألها أم ميسر عن ملك وتحكي لها قصة هروبها. ثم تذهب أم ميسر لأم صبحي وتقول لها أن الناس تعلم بقصة ملك. يذهب أبو شكري لسؤال أبو صبحي عن ملك، وتؤنب مروة نفسها وتشعر أنها سبب هروب ملك.

يذكر أن مسلسل "طاحون الشر 2" هو مسلسل سوري من بطولة بسام كوسا، منى واصف، صباح الجزائري، سلمى المصري، وميلاد يوسف، ومن تأليف مروان قاووق وإخراج "ناجي طعمي". تدور أحداث المسلسل في فترة الاحتلال الفرنسي لسوريا، و تناقش الصراعات على السلطة والمال والثأر والحب.