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ضبط أسلحة وقنابل محلية الصنع ومواد تستخدم فى العمليات الإرهابية فى البحرين

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ضبط أسلحة وقنابل محلية الصنع ومواد تستخدم فى العمليات الإرهابية فى البحرين ضبط أسلحة وقنابل محلية الصنع ومواد تستخدم فى العمليات الإرهابية فى البحرين

صرح مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة البحرينية المنامة، أن رجال الأمن تمكنوا من إحباط مخططات إرهابية، كانت تستهدف التأثير على سير الحياة وتعطيلها وارتكاب أعمال إرهابية، وذلك استعدادا لما يسمى تمرد 14 أغسطس، وذكرت وكالة أنباء البحرين أن المدير العام أوضح أن دوريات المديرية وقوات حفظ النظام استطاعت، وضمن إجراءاتها الوقائية، ضبط أسلحة وأدوات يستخدمها الإرهابيون فى تنفيذ أعمالهم الإرهابية وذلك صباح اليوم الجمعة فى منطقة البلاد القديم.

وشملت المضبوطات قنبلتين محليتى الصنع جاهزتين للاستخدام وقنبلة وهمية، وعدد 8 أسلحة محلية الصنع (شوزن) وعدد 20 طلقة خاصة بها، وعدد 3 أسلحة محلية الصنع شبيهة بسلاح الغاز وعدد 4 طلقات خاصة بها، وعددا من القنابل الحارقة (المولوتوف) جاهزة للاستخدام تقدر بحوالى 150 زجاجة حارقة، بالإضافة إلى كمية من الأسياخ الحديدية، وأشار مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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مصر 365