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بتر يد سلفي تونسي في انفجار خلال قيامه بتجربة لصناعة متفجرات

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بتر يد سلفي تونسي في انفجار خلال قيامه بتجربة لصناعة متفجرات بتر يد سلفي تونسي في انفجار خلال قيامه بتجربة لصناعة متفجرات

كتب : أ ف ب الجمعة 02-08-2013 15:47

بترت يد سلفي تونسي متشدد في انفجار حصل خلال قيامه بتجربة لصناعة متفجرات يدوية، حسبما أعلنت وزارة الداخلية، اليوم.

وقالت الوزارة في بيان إن الشرطة أوقفت مساء أمس في منزل بورقيبة من ولاية بنزرت (شمال شرق) "عنصرا متشددا كان يقوم بإعداد بعض المواد المتفجرة وتعرض أثناء تجربتها إلى بتر يده".

وتعتبر مدينة منزل بورقيبة احد معاقل التيار السلفي الجهادي المتشدد في تونس.

وضبطت أجهزة الأمن في أكثر من مناسبة أسلحة، ومتفجرات يدوية الصنع بحوزة سلفيين متشددين كانوا ينوون استعمالها في أعمال تخريبية داخل البلاد.

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