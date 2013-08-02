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العماد عون يحذر من مخطط لتخريب لبنان ويرفض المساس برموز البلاد

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العماد عون يحذر من مخطط لتخريب لبنان ويرفض المساس برموز البلاد العماد عون يحذر من مخطط لتخريب لبنان ويرفض المساس برموز البلاد

حذر رئيس التيار الوطني اللبناني الحر العماد ميشال عون من أن هناك من يريد تخريب لبنان ، مشددا على أن الرئيس اللبناني ميشيل سليمان يمثل رمز الدولة اللبنانية والصواريخ التي أطلقت على منطقة القصر الجمهوري تتناول جميع اللبنانيين.

واعتبر عون – في تعليق له اليوم – على اطلاق الصواريخ أن لبنان لا يخرب إذا لم يكن هناك متواطئون من الداخل ، منبها إلى أن لبنان ضعيف بمكونات مجتمعه وهذه المكونات تختلف في أمور كثيرة مما يعني نوعا من الصدام غير المباشر ونوعا من الرسائل المرسلة إلى الجيش اللبناني.

وأبدى اعتقاده بأن رسالة الصواريخ محددة الهدف رافضا مخاطبة رئيس الجمهورية بهذا الأسلوب ، مشيرا إلى أنه يعارض رئيس الجمهورية وينتقده بقساوة ولكنه يرفض القصف على القصر الجمهوري أو على أي رمز وطني.

وحول التمديد لقائد الجيش، جدد عون معارضته له ، معتبرا أنه يضرب المعنويات على مستوى القيادات العليا في الجيش التي تأمل الوصول إلى القيادة ، مضيفا أنه بإمكان قائد الجيش رفض تحمل المسئولية بعد إنتهاء خدمته.
> أ ش أ

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