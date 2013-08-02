عبد الله بن زايد يوجه باستقدام أشهر الأطباء لمتابعة حالة سفير الإمارات في الكويت

د. علي احمد بن شكر



>وجه سمو الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ، باستقدام اشهر الاطباء العالميين لمتابعة حالة الدكتور علي احمد بن شكر سفير دولة الامارات لدى دولة الكويت الشقيقة الذي اصيب بجلطة قلبية في الرابع والعشرين من الشهر الماضي تم على اثرها إدخاله الى مستشفى راشد وما زال يرقد في العناية المركزة .

وقال الدكتور عبدالرحيم مصطفوي المدير الطبي لمستشفى لطيفة إن سمو الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية وجه ومنذ اليوم الاول لإدخال الدكتور علي أحمد المستشفى بإرساله الى اكبر المستشفيات المتخصصة في أي مكان في العالم ووجهت وزارة الخارجية بوضع طائرة اسعاف مجهزة بالكامل مع فريق طبي تحت تصرف اطباء مستشفى راشد، ولكن نظراً لخوف الاطباء على حالته الصحية واحتمال تعرضه لمضاعفات ارتأى الفريق الطبي المشرف على العلاج صعوبة نقل السفير الدكتور علي أحمد في المرحلة الحالية واحضار أشهر الاطباء العالميين الى مستشفى راشد لتقديم الخدمات العلاجية اللازمة .

وقال الدكتور مصطفوي بأنه تم وصول أشهر طبيب في هيئة الصحة في أبوظبي إلى مستشفى راشد للإشراف على الدكتور علي أحمد ومن المقرر ان يصل اليوم أكبر طبيب ألماني متخصص بالأعصاب للانضمام الى زميله السابق حيث سيتم بعدها وبالتعاون مع اطباء مستشفى راشد اتخاذ الخطوة القادمة .

وثمن المدير الطبي لمستشفى لطيفة الوقفة الرائعة لسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الذي وجه ومنذ اليوم الاول وزارة الخارجية لمتابعة الاوضاع الصحية للدكتور علي أحمد بن شكر، حيث أمر سموه بوضع طائرة اسعاف خاصة تحت تصرف مستشفى راشد ، كما وجه الشكر الى معالي الدكتور انور قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية وإلى معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم ومعالي وزير الصحة عبد الرحمن العويس والى كافة المسؤولين في الدولة على اهتمامهم ومتابعتهم اولاً بأول لأخر المستجدات المتعلقة بالحالة الصحية للدكتور علي أحمد بن شكر الذي يعد من أوائل الاطباء المواطنين في تخصص طب العيون والذي قدم خدمات جليلة لهذا القطاع.

وقال الدكتور مصطفوي ان حالة الدكتور علي بن شكر ما زالت صعبة وحرجة وما زال يرقد في العناية المركزة في مستشفى راشد الذي تم نقله اليه عقب اصابته بالجلطة القلبية ، لافتا الى ان الدكتور علي لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية بل تناول السحور مع اصدقائه في المهنة وعاد الى منزله من دون ان يشكو من اية أعراض .

>