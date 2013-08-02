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قائد أورلاندو: مستعدون للموت أمام الأهلي

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قائد أورلاندو: مستعدون للموت أمام الأهلي قائد أورلاندو: مستعدون للموت أمام الأهلي

يؤمن لاكي ليكجواسي قائد أورلاندو بايرتس أن فريقه قادر على التغلب على الأهلي في مواجهة يوم الأحد المقبل.

ويستضيف الأهلي أورلاندو عصر يوم الأحد في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا.

وقال ليكجواسي للموقع الرسمي لفريقه: "نركز جميعا على مواجهة الأهلي، ويعمل جميع اللاعبين بجد من أجل الدخول في التشكيل الأساسي للفريق".

وتابع "ما يجعلني أنظر بإيجابية نحو المباراة أننا نمتلك مجموعة من اللاعبين مستعدين للموت في هذه المباراة، وأؤمن أن اسقاط مازيمبي سيمنحنا الخبرة لمواجهة الأهلي".

وكان أورلاندو قد تأهل إلى مرحلة المجموعات عقب الفوز على مازيمبي في دور الـ16.

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