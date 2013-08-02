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مدرب أورلاندو: نعرف قيمة الفوز على الأهلي

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مدرب أورلاندو: نعرف قيمة الفوز على الأهلي مدرب أورلاندو: نعرف قيمة الفوز على الأهلي

اعترف روجر دي سا المدير الفني لأورلاندو بايرتس بصعوبة الفوز على الأهلي يوم الأحد، إلا أنه أشار إلى القيمة الكبيرة لتحقيقه في القاهرة.

ويستضيف الأهلي أورلاندو عصر يوم الأحد في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا.

وقال دي سا للموقع الرسمي لناديه: "اعتقد أن تركيز اللاعبين على مباراة الأهلي هائل من حيث الالتزام في التدريبات في اليومين الماضيين، واعتقد أنهم على أتم استعداد للمواجهة".

وتابع "لن تكون مباراة سهلة بالتأكيد، ولكني اعتقد أن اللاعبين يقدرون قيمة تحقيق الفوز في لأنفسهم وللجماهير".

وأشار مدرب أورلاندو إلى سعادته بسفر الفريق بقائمة مكتملة إلى مصر لمواجهة المارد الأحمر.

وقال: "سعيد بأننا نسافر إلى مصر بقائمة مكتملة خالية من الإصابات، رغم المباريات القوية التي يخوضها الفريق".

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