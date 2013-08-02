الزمالك يستعين بوجبة ثالثة لمواجهة الصيام

يلجأ الجهاز الطبي للزمالك إلى وجبة ثالثة يتناولها اللاعبون بين وجبتي الإفطار والسحور لمواجهة الصيام قبل مباراة ليوبار يوم الأحد في دوري أبطال إفريقيا بالكونجو.

ويلعب الزمالك مع ليوبار في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى يوم الأحد الساعة الرابعة ونصف بتوقيت القاهرة.

وذكر الموقع الرسمي للزمالك أن مصطفى المنيري طبيب الفريق الأبيض عقد جلسات مع مسؤولي ليوبار وإدارة الفندق الذي يقيم فيه الزمالك من أجل مناقشة الترتيبات الخاصة بوجبات الفريق.

وطلب المنيري بحسب موقع الزمالك تحضير وجبة ثالثة يتناولها اللاعبون بين وجبتي الإفطار والسحور لتعويض المجهود المبذول في التدريبات والمباراة.

كما طلب المنيري تجهيز وجبات خاصة ترفع من طاقة اللاعبين.