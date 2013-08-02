أناقة خاصة بالعيد

في استقبال العيد، اعتمدي إطلالة مميزة تجمع بين الأنوثة والترف بكل أناقة. اختاري أزيائك بخامات الدانتيل أو الحرير وزينيها بالإكسسسوارات الفاخرة...

- تنسيق وتصوير: جهاد حجيلي.

- ماكياج: إيلي استيفان.

- تصفيف شعر: ايلي اسبر.

- الأزياء من محلات: Front Row, MCQ و Boutique Thaya – بيروت.

- المجوهرات من تصميم: Jean Paul Karadjan.

- الأقنعة من Supercalifragilisticexpialidocious – بيروت.

الصورة رقم 1:

- ثوب باللون الأبيض مزين بالدانتيل الأسود وبعقدة عند الخصر من Gustavo Cadile. سعره 5670$.

- أقراط للأذنين من Jean Paul Karadjian.

- حقيبة من الساتان الأسود من MCQ. سعرها 2401$.

- وشاح باللون الأسود من Amanda Wakeley. سعره 410$.

الصورة رقم 2:

- ثوب من الدانتيل باللون الذهبي من Naeem Khan. سعره 9800$.

- أقراط للأذنين من Jean Paul Karadjian.

- سوار من Paolo Petrone. سعره 330$.

الصورة رقم 3:

- ثوب باللون العاجي من Badgley Mischka. سعره 7885$.

- سوار وأقراط للاذنين من Jean Paul Karadjian.

الصورة رقم 4:

- ثوب من الحرير المطبع من Naeem Khan. سعره 4645$.

- خاتم من MCQ. سعره 457$.

- حذاء ذو كعب مرتفع باللون الأحمر. سعره 800$.

الصورة رقم 5:

- ثوب باللون الأسود من Gustavo Cadile. سعره 4350$.

- أقراط للأذنين من Jean Paul Karadjian.

الصور رقم 6:

- ثوب باللون الذهبي من Marchessa. سعره 4140$.

- خاتم من MCQ. سعره 457$.