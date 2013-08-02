خطيب الجمعة بالمنيا يدعو الشعب إلى تعلم السياسة من الرسول

كتب : خديجة العادلي الجمعة 02-08-2013 15:25

دعا الشيخ يسري رمضان إمام وخطيب الجمعة بمسجد المحطة بمدينة الفكرية بأبوقرقاص في المنيا، المصلين إلى تعلم أمور السياسة الحقيقية من الرسول محمد (ص)، الذي فتح مكة وبرفقته جيش عظيم في مقابل قلة قليلة من الأعداء، إلا أنه رد على أحد جنوده عندما قال له إن "اليوم يوم الملحمة" بقوله "اليوم يوم المرحمة".

وأضاف رمضان أن الرسول عندما دخل مكة كان يعطي كل ذي حق حقه، وعندما قال له أحد الصحابة إن أبا سفيان صاحب مفخرة، رد عليه قائلا إن "كل من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن".

وذكر أن النبي عندما دخل مكة كان مطأطأ الرأس، وقال: "وَقُلْ جَاءَ الحَقُّ وَزَهَقَ البَاطِلُ إِنَّ البَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً"، مشيرا إلى أن الرسول دخل دخول المتواضعين وأعطى كل ذي حق حقه، وبدأ كلمته أمام اصحابه بكل حب وإجلال لهم، وأعلمهم أنه واحد منهم.