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مسيرة إخوانية تضم الآلاف في المنصورة.. والأهالي يقيمون كمائن لمنع التوجه إلى "رابعة"

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مسيرة إخوانية تضم الآلاف في المنصورة.. والأهالي يقيمون كمائن لمنع التوجه إلى "رابعة" مسيرة إخوانية تضم الآلاف في المنصورة.. والأهالي يقيمون كمائن لمنع التوجه إلى "رابعة"

كتب : صالح رمضان الجمعة 02-08-2013 16:13

خرجت مسيرة حاشدة شارك فيها الآلاف من أعضاء تنظيم الإخوان بالقليوبية، من مسجد إيمان الزهايرة بشارع قناة السويس باتجاه منطقة جديلة، وحمل المشاركون فيها صور الرئيس السابق محمد مرسي وأعلام ، وشهدت مشاركة نسائية كبيرة.

وردد المشاركون هاتفات "هما معاهم شرق وغرب، وإحنا بنقول يا رب" و"ياللي بتسأل إحنا مين، إحنا كل المصريين" و"يا نجيب حقهم، يا نموت زيهم" و"يا شهيد نام واتهنا، واستنانا على باب الجنة" و"شيخ الأزهر مش عازينه، عمره ما دافع يوم عن دينه"، ووزعوا بيانا حمل صورا ضحايا الاشتباكات الأخيرة في طريق النصر وأمام الحرس الجمهوري.

وقال البيان إنه "ليس من الممكن أن يكون المتظاهرون الذين يطالبون بالحفاظ على الديمقراطية واحترام إرادة الناس في اختيار رئيسهم ودستورهم ونوابهم، هم الإرهابيين، والبلطجية الذين يفتشون الناس كل يوم ويقبضون عليهم في الطرقات هم الشرفاء".

وسافر المئات من أعضاء الجماعة وأنصارهم من التيارات الإسلامية فجر اليوم إلى القاهرة، للمشاركة في مليونية "ضد الانقلاب" بميدان رابعة العدوية.

ونظم أهالي أجا وفيشنا وصهرجت الصغرى كمائن على طريق "القاهرة - ميت غمر"، لتفتيش السيارات للبحث عن أسلحة ومنع المسافرين من الإخوان من الوصول إلى رابعة العدوية.

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DMC

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