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مسيرة لتحالف دعم الشرعية في الغردقة

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مسيرة لتحالف دعم الشرعية في الغردقة مسيرة لتحالف دعم الشرعية في الغردقة

كتب : صلاح عبدالله الجمعة 02-08-2013 17:06

نظم تحالف دعم الشرعية بالبحر الأحمر مسيرة، عقب صلاة الجمعة، من مسجد الميناء الكبير شارك فيها التيارات الإسلامية؛ تضامنا مع جمعة " ضد الانقلاب". ردد المشاركون في المسيرة، هتافات معادية للفريق والجيش.

وكان التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب بالبحر الأحمر دعا في بيان عبر صفحة حزب الحرية والعدالة بالبحر الأحمر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إلى المشاركة في فعاليات اليوم، للتعبير السلمي عن رفض الانقلاب على السلطة المنتخبة والمطالبة بعودة الشرعية.

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