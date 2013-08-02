أنصار "مرسي" يحاصرون عقارا في "فيكتور عمانويل" ويزعمون أنه تابع لأمن الدولة المنحل

كتب : حازم الوكيل الجمعة 02-08-2013 17:15

حاصر المئات من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي بالإسكندرية، شقة في عقار بميدان فيكتور عمانويل، على بعد حوالي 150 متر من مقر مديرية الأمن، زاعمين أنها تابعة إلى جهاز مباحث أمن الدولة المُنحل.

وتسبب تظاهر أنصار مرسي، في حالة من الفزع بين أهالي الشارع، الذين نفوا وجود أي شقة تابعة لأي جهة أمنية، بعد محاصرتهم للعقار وترديد هتافات مناوئة للقوات المسلحة، والفريق أول عبدالفتاح السيسي.

وقال المتظاهرون، إنهم حصلوا على معلومات باستخدام الوحدة السكنية لجهاز أمن الدولة، من أحد قاطني العقار، ولم يتأكد أحد من ذلك.