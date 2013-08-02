وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى رفضا للانتهاكات الإسرئيلية بالمنيا

نظم العشرات من الشباب، وفى مقدمتهم أعضاء مركز الحياة لحقوق الإنسان بالمنيا وعدد من الشباب الذين لا ينتمون إلى أى أحزاب أو تيارات، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى، رفضاً للانتهاكات الاسرائلية المستمرة ضدهم.

وتجمع المشاركون أمام مسجد بنى محمد سلطان، وقاموا بحرق علم إسرائيل، مؤكدين أن القضية الفلسطينية قضية كل المسلمين والعرب، وقالوا، "لن نرضخ لأى ضغوط من شأنها المساس بالحق الفلسطينى".

يأتى ذلك استجابة للدعوة التى أطلقها مركز الحياة لحقوق الإنسان بالمنيا، لتنظيم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى، احتجاجاً على الانتهاكات الإسرائلية الأخيرة.

وطالب ياسر التركى، رئيس المركز، بطرد السفير الإسرائيلى وقطع العلاقات بين مصر وإسرائيل، وسرعة التدخل لإنقاذ القدس، وأوضح التركى أنه من الغريب أن نجد الإخوان فى وقت النظام السابق يطالبون بفتح باب الجهاد وإعلان نيتهم على التطوع لتحرير فلسطين وبعد وصولهم للحكم ضاعت هذه الشعارات.