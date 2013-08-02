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سميرة سعيد تحتفل بملك المغرب

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سميرة سعيد تحتفل بملك المغرب سميرة سعيد تحتفل بملك المغرب

رغم الأحداث الأمنية في ، قبلت الفنانة سميرة سعيد دعوة السفير المغربيّ في القاهرة محمد سعد العلمي، لتحضر يوم عيد العرش، الذي تحتفل به المملكة المغربيّة هذه الأيّام بمناسبة مرور 14 عاماً على جلوس الملك محمد السادس على العرش.
الاحتفال حضرته مجموعة كبيرة من مندوبي الخارجيّة المصريّة وسفراء الدول العربية والأجنبية في مصر، إلى جانب مجموعة من السفراء العرب، مثل د. بركات الفرا سفير فلسطين، ونذير العرباوي سفير الجزائر، وبشر الحصاونة سفير الأردن .
كما حضر الاحتفال الملحق العسكريّ المغربيّ وزوجته والقنصل المغربيّ، ونبيل العربيّ الأمين العام لجامعة الدول العربية، و "آن باترسون" سفيرة الولايات المتحدة الأمريكيّة.
حضور الفنانة سميرة سعيد لاحتفال عيد العرش المجيد كان مرتبطاً بكونها شخصيّة عامّة مغربيّة مقيمة في القاهرة، منذ سنوات بعيدة، وتحمل الانتماء لكلا البلدين.

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سيدتي

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