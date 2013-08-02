13 يناير القادم موعدًا لبدء المحاكمات فى قضية اغتيال رفيق الحريرى

حددت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يوم 13 يناير القادم موعدًا مؤقتًا جديدًا لبدء المحاكمة فى قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريرى.

وذكرت المحكمة ـ فى بيانها اليوم الجمعة، أن قواعد المحكمة تقتضى من قاضى الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين تحديد موعد مؤقت للمحاكمة يمكن أن يتغير تبعا لأى مستجدات قضائية.

وتقتضى المرحلة الثانية من قاضى الإجراءات التمهيدية إحالة القضية إلى غرفة الدرجة الأولى التى يعود إليها تحديد الموعد النهائى للمحاكمة.

وأشارت إلى أنه فى وقت سابق من هذه السنة أرجأ قاضى الإجراءات التمهيدية الموعد المؤقت لعقد المحاكمة بعد أن رأى أن فريقى المحكمة ومحامى الدفاع غير مستعدين للمحاكمة لعدة أسباب منها عدم توفر الوقت اللازم للكشف عن المواد لمحامى الدفاع.