أخبار عاجلة

مساء الأنوار: إنطلاق فعاليات كأس الـ24 للخيول العربية الأصيلة تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -
مساء الأنوار: تصريحات أشرف قاسم - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء مع أيمن المزين - المدير الفني لنادي الأسيوطي ومحمد عنتر نجم الفريق -
مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب -
مساء الأنوار: لقاء خاص بين ماكيدا وخالد عيد قبل مباراة الاتحاد السكندري وطنطا -
مساء الأنوار: تأجيل نظر استشكال حل اتحاد الكرة لجلسة 23 أبريل -
مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد -
مساء الأنوار .. كامل زاهر - أمين صندوق الأهلي: المنافسة مع الزمالك معنوية فقط -
مساء الأنوار: ملخص مباراة الأهلي 7 - 1 منوف ، وتألق كوليبالي -
مساء الأنوار: الأهلي ينتظر موافقة الأمن وستاد السلام لاستضافة المباريات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

منظمات المجتمع المدنى: لبنان أمام كارثة مع وجود مليون ونصف مليون نازح

Google+ Print
منظمات المجتمع المدنى: لبنان أمام كارثة مع وجود مليون ونصف مليون نازح منظمات المجتمع المدنى: لبنان أمام كارثة مع وجود مليون ونصف مليون نازح

حذرت لجنة المتابعة لمنظمات المجتمع المدنى وتجمع الهيئات الأهلية التطوعية فى لبنان من أن البلاد أمام كارثة حقيقية بعدما ارتفع عدد المقيمين من 4 ملايين إلى 5 ملايين و500 ألف نسمة دفعة واحدة مع تدفق النازحين السورين والفلسطينيين إلى لبنان.

ووصفت اللجنة، فى اجتماع عقدته اليوم للبحث فى أوضاع النازحين السوريين والفلسطينيين فى لبنان، هذا الوضع بالكارثة خصوصاً فى ظل تخلى اللبنانية عن مسئولياتها إزاء هذا الواقع وعدم التنسيق مع منظمات المجتمع المدنى اللبنانى وترك المسئولية على عاتق المفوضية السامية للاجئين وبعض المنظمات الدولية والجمعيات اللبنانية والفلسطينية وعدم توفر المساعدات الخارجية بالشكل المطلوب.

وأكدت أن التقديمات للنازحين على أهميتها من جميع الجهات المعنية تبقى متواضعة بالمقارنة مع الحاجات الفعلية داعية الحكومة اللبنانية إلى تضع خطة طوارئ شاملة فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتربوية والإغاثة وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى فى لبنان والبلديات والتعاون مع المنظمات الدولية والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية الدولية ومع الهيئات الأهلية اللبنانية وأن توفر خطة طوارئ فى حال ازداد الوضع فى سوريا سوءا مثل حصول معارك فى دمشق وريفها التى يقطن فيها حوالى ستة ملايين نسمة سيلجأ منهم إلى لبنان مليون نسمة على الأقل.

وناشدت المجتمع الدولى التعاون مع لبنان لتقاسم الأعباء الناجمة عن تزايد أعداد اللاجئين وتحسين شروط استيعابهم داخل سوريا ومطالبة الدول بالإيفاء بالالتزامات المالية التى تعهدت تقديمها فى قمة الكويت وعدم الاكتفاء بتوجيه المساعدات للمنظمات الإنسانية المعنية بل مساعدة الحكومة اللبنانية مباشرة والمنظمات المدنية اللبنانية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول