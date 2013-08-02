طبول مسيرة الاستقامة تتسبب في هياج “حيوانات” الجيزة

وصلت منذ قليل مسيرة مؤيدي الرئيس المعزول التي انطلقت من أمام مسجد الاستقامة بالجيزة إلى مقر الاعتصام بميدان نهضة مصر لاستكمال فعاليات “مصر ضد الانقلاب”.

شهدت حديقة الحيوان هياجا شديدا بين بعض الحيوانات الموجودة بها أثناء مرور المسيرة بشارع مراد الموازي لسور الحديقة خاصة الغزال المصري والبجع وأبو قردان؛ حيث تسببت هتافات المشاركين في المسيرة واستخدامهم للطبول في حالة هياج شديد بين حيوانات الحديقة.

كما انضمت مسيرة قادمة من شارع العريش إلى مسيرة مسجد الصباح بمشعل والتحمت المسيرتان وواصلتا توجههما لميدان النهضة، وسط هتافات مطالبة بعودة الرئيس.

من ناحية أخرى نشبت مشادة كلامية بين أنصار المعزول في المسيرة التي انطلقت من أمام جامع عمرو بن العاص بمصر القديمة في طريقها لميدان النهضة وبين أهالي الجيارة، حيث تراشق كلا الطرفين الشتائم والألفاظ النابية لكلاهما البعض وسط اتهامات يلقيها كل طرف على الآخر بأن الطرف الثاني مغيب عن الحقيقة.

وهتف أنصار المعزول ضد الإعلاميين مرددين: “يا لميس يا رأس الحية الخلافة جاية جاية”.

كما خرجت مسيرة لأنصار المعزول عقب صلاة الجمعة بشارع فيصل؛ وتجمع العشرات من أمام عدد من المساجد يهتفون (يا نجيب حقهم يا نموت زيهم) وضمت المسيرة سيدات وأطفالا وقاموا بتوزيع منشورات بها صور لما يسمونه بمذبحة طريق النصر.

كما حاول عدد من مؤيدي الرئيس المعزول بحلوان أثناء مسيرتهم التي انطلقت من أمام مسجد المراغي اقتحام أحد المنازل الكائن بالدور الثاني بأحد العقارات لتعليق صورة الفريق أول عبد الفتاح السيسي بشرفات المنزل.

وتعرضت إحدى السيدات المشاركات في مسيرة شبرا التي انطلقت من مسجد الخازندار لحالة إغماء نتيجة ارتفاع شديد في درجات الحرارة، وتمكن بعض السيدات من إفاقتها واعادة وعيها سريعا.

وتوقفت المسيرة أمام كنيسة ماري مركس القبطية في شارع شبرا، وتم ترديد هتافات منها “إسلامية وإخوانية وسلفية”.