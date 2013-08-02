بالصور.. وزير الإسكان ومحافظ الجيزة على مائدة إفطار “ابنى بيتك”

بدعوة من جمعية “ابنى بيتك”، شارك المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور على عبدالرحمن، محافظ الجيزة، أمس الجمعة، الشباب المستفيدين بالمشروع إفطارهم، فى مدرسة عثمان بن عفان، بالمنطقة الثانية بالمشروع، بمدينة 6 أكتوبر.

وخلال كلمته عقب الإفطار عبر المهندس إبراهيم محلب عن سعادته بهذه الوجوه التى يملأها الأمل، بالإضافة إلى سعادته بأفراد الشرطة الموجودين لحماية أبناء هذا الوطن، مطالبا بتحيتهم، ومؤكدا أن غاية أمله هى أن يسعد الناس فى الفترة القصيرة التى سيمضيها فى المسئولية.

وشدد الوزير على أن الوزارة ملتزمة بالانتهاء من توصيل المرافق للمستفيدين بالمشروع، وسيتم تشغيل المبانى الخدمية تباعا.

وقال المهندس إبراهيم محلب: مشكلات شباب “ابنى بيتك”، وضعتها على رأس أولوياتى، لأن هؤلاء الشباب عانوا على مدى الأعوام الماضية، بعد أن انتهوا من بناء وحداتهم، ولم يتمكنوا من الاستفادة بها، والسكن فيها، لأن الوزارة لم تلتزم بتوصيل المرافق لها، ولذا كان شاغلى الأول هو تعويض ما فات، وشركات المقاولات المنفذة للمرافق بالمشروع تعمل حاليا ورديات طوال اليوم، وستنتهى قريبا من المرافق بإذن الله.

ووافق الوزير على طلب شباب “ابنى بيتك” بإنشاء حديقة عامة بالمشروع، مؤكدا أنه سيتواصل مع كل الوزارات المعنية لتوفير مختلف الخدمات للسكان، بداية بوزارة الداخلية، ومرورا بالكهرباء، والتربية والتعليم، والصحة، وغيرها.

وقال المهندس إبراهيم محلب: المستفيدون من مشروع “ابنى بيتك” هم أبناؤنا، وواجبنا خدمتهم، وسأظل أسعى لخدمتهم، وخدمة غيرهم طوال بقائى فى المسئولية، وهذه هى المرة الثانية التى أزور فيها المشروع فى أسبوع، وسأكرر الزيارة، للتأكد من انتظام العمل .

> وفى كلمته أكد الدكتور على عبدالرحمن أن هناك تواصلا مستمرا مع المهندس إبراهيم محلب، لحل مشكلات الجيزة، بشكل عام، و”ابنى بيتك” بصورة خاصة، ووافق المحافظ على مضاعفة حصة المنطقة من أنابيب الغاز، كما وافق على زيادة حصة المنطقة من الخبز، مؤكدا أنه سيعمل على توفير الخدمات المختلفة للسكان.

> من جانبه أكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن هناك استجابة من الجهاز لطلبات المستفيدين من مشروع “ابنى بيتك”، حيث وافقنا على طرح قطعة أرض أو أكثر بصورة عاجلة لإقامة مستودعات أنابيب البوتاجاز، كما تم تحديد موقعين لإنشاء قسمى شرطة لخدمة المنطقة، الأول بحدائق أكتوبر، والثانى بمنطقة جنوب الأحياء، بالإضافة إلى تحديد قطعة أرض لإقامة مستشفى مركزى، بخلاف الوحدات الصحية التى تم إنشاؤها بالمشروع.

> وخلال كلماتهم عرض الشباب المستفيدون بالمشروع بعض شكاواهم، بداية من الأمن، ومرورا بنقص الخدمات المختلفة، وهو ما وعد المسئولون بالاستجابة لتحقيقه..كما عبر الشباب عن شكرهم لتلبية الوزير والمحافظ دعوتهم على مائدة الإفطار، مؤكدين أن هذه الحكومة تتواصل مع المواطنين، وتلبى طلباتهم.