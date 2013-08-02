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وزير الخارجية يؤكد للابراهيمى موقف مصر الثابت الداعم للثورة السورية

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وزير الخارجية يؤكد للابراهيمى موقف مصر الثابت الداعم للثورة السورية وزير الخارجية يؤكد للابراهيمى موقف مصر الثابت الداعم للثورة السورية

أكد وزير الخارجية نبيل فهمى خلال لقائه مع الأخضر الإبراهيمى المبعوث المشترك للجامعة العربية والأمم المتحدة لسوريا على موقف الثابت الداعم للثورة السورية والساعي إلى إيجاد حل سياسي للأزمة القائمة بما يحفظ لسوريا وحدة شعبها.

جاء ذلك فى تصريح خطى اليوم للدكتور بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية تعقيبا على لقاء وزير الخارجية نبيل فهمى أمس بالابراهيمى .

وقال المتحدث إن الإبراهيمي عرض نتائج الاتصالات التي يقوم بها للتحضير لمؤتمر جنيف 2 بهدف إيجاد حل للأزمة السورية، كما تم تبادل الرؤى حول تطورات الوضع الميداني فى سوريا.

وأضاف المتحدث الرسمي أن “فهمي” أكد على اعتزام مصر تكثيف الاتصالات مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية لتعزيز الجهود الجارية لتحقيق هذه الأهداف، كما تعتزم مواصلة الاتصالات مع المعارضة السورية لحثها على توحيد رؤاها إزاء مستقبل سوريا وكيفية الخروج من الإشكالية الراهنة.
> أ ش أ

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