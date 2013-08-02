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أهالى قرية بالشرقية يحتجزون 6 أشخاص داخل منزل للفتك بهم تأديباً لهم

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أهالى قرية بالشرقية يحتجزون 6 أشخاص داخل منزل للفتك بهم تأديباً لهم أهالى قرية بالشرقية يحتجزون 6 أشخاص داخل منزل للفتك بهم تأديباً لهم

تحاول الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، التفاوض مع العشرات من أهالى قرية كفر موسى جاويش، لإطلاق سراح 6 أشخاص، تم محاصرتهم بمنزل ربة منزل بالقرية من قبل الأهالى، وذلك للفتك بهم، على خلفية قيام شخص بالقرية بالاستعانة بهم لتأديب جيران شقيقته، بسبب خلافات الجيرة.
> تلقى اللواء سامح الكيلانى، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من العميد رفعت خضر، مدير المباحث، بتلقيه بلاغا من أهالى قرية كفر موسى جاويش، التابعة لمركز منيا القمح، يفيد قيام العشرات بالقرية بمحاصرة 6 أشخاص داخل منزل.

وقال شهود العيان، إن أحد المواطنين استعان بحوالى 6 أشخاص لتأديب جيران شقيقته، على خلفية خلافات بينها وبين جيرانها بسبب الأطفال.

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