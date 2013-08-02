4 مسيرات للإخوان بالفيوم للمشاركة ضمن فاعليات مليونية مؤيدى المعزول

شهدت مدينة الفيوم 4 مسيرات للتحالف الوطنى لدعم الشرعية جابت شوارع وأحياء المحافظة، ضمت عدد كبير من مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى، حيث خرجت المسيرات من مساجد "المعلمين، الشبان المسلمين، دار الرماد، عبد الله وهبى"؛ وذلك فى إطار فعاليات المليونية"، التى دعا لها التحالف الوطنى لدعم الشرعية.

وردد المشاركون فى المسيرات هتافات منها ينجيب حقهم.. يا نموت زيهم، الفيومية قالوها قوية مرسى رئيس ومعاه الشرعية،الداخلية. . بلطجية،ثورتنا ثورة سلمية. . ضد رصاص البندقية،مش راجعين مش راجعين. . مش هنقول للظلم أمين"، حاملين صور الرئيس المعزول وإعلام مصر.