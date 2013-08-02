أين ستقضين عطلة عيد الفطر؟

هل تريدين قضاء إجازة العيد مع عائلتك، في ظلّ أجواء تملؤها المتعة؟

موقع "سيدتي نت" يُطلعك على أبرز الوجهات لهذه السنة:

1- تعتبر دبي لؤلؤة دولة الإمارات في الخليج العربي، وواحدة من أهمّ الوجهات السياحيّة في العالم؛ ومن المتوقّع أن تستقبل الملايين من العرب في إجازة عيد الفطر.ولذا، خصّصت نشاطات للعائلات والأطفال، ستمتدّ من 7 أغسطس (آب) حتى 10 أغسطس(آب)، منها:

-الألعاب النارية التي ستشعل المدينة بجوّ حماسيّ وستنير سماءها بأبهى ألوان الفرح.

-تنظيم حفلات "ليالي دبي" التي ستقدّم أجمل السهرات الطربيّة.

- عروض الفرق العالميّة، ومنها: عالم دبي للرّياضة والعرض السحري وليالي دبي الكوميديّة وجولة أراب أيدول الغنائية.

-النشاطات الترفيهيّة للأطفال مثل "هيلو كيتي".

2 -وللعيد طعم خاصّ في اسطنبول، حيث يقدّم لك "سيدتي نت" الإقتراحات التالية:

-رحلة إلى "جزر الأميرات"، تتضمّن التوصيل من الفندق والعودة إليه، بالإضافة إلى تناول وجبة الغداء في أحد المطاعم المطلّة على البحر في هذه الجزيرة الرائعة التي يحلو اكتشافها بواسطة عربة الخيل، أو على الدراجات الهوائية.

-جولة في منطقة "السلطان أحمد"، لزيارة مسجد السلطان أحمد ومتحف "آيا صوفيا"، بالإضافة إلى قصر ومتحف "توب كابي"، وفي هذا الإطار لا تفوّتي جولة قسم الحريم.

-التجوال مجاناً في مضيق البوسفور وزيارة قصر "دولمة بهشة".

_ زيارة "أكواريوم اسطنبول" لمشاركة الأطفال أوقات مرحة.

3 -وللراغبين في اكتشاف الثقافة الآسيوية، فإن كوالالمبور الماليزيّة تفتح أبوابها لاستقبال السائحين لقضاء أجمل إجازة في عيد الفطر السعيد، حيث بإمكانك:

-زيارة "قصر السلطان الملكيّ" الذي يُعتبر المركز الرئيس لاحتفالات الولاية الرسميّة.

-التجوال في "حديقة الفراشات" التي ستعجب الأطفال حتماً، وتقدّم لهم المتعة والفائدة.

-زيارة "المعبد الهنديّ" المطليّ بماء الذهب.

-مشاهدة "البرجين التوأم".

-التجوال في المدينة المضيئة في ماليزيا I-Cty.

-التجوّل مع الأولاد في مدينة ألعاب "تايمز سكوير" الشهيرة.