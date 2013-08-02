بعد أحمر الشفاه، Chubby Stick من Clinique

تقدم Clinique أحدث منتج لها من ألوان مجموعة Chubby Stick المفعمة بالأحاسيس– إصبع ظلال العيون بلمحة لونية Chubby Stick Shadow Tint for Eyes. مريح وسهل للحمل تماماً، أصابع الظلال الكريمية هذه تقدم مسحة جميلة من اللون الشفاف، القابل للبناء والذي يدوم طويلاً. ومجموعة قوس قزح من الدرجات اللونية المرحة، إن الخيارات اللونية ليس لها نهاية.

إن تركيبة إصبع ظلال العيون الحريرية تتموضع بتساوٍ على الجفون على صيغة كريمية تثبت وتدوم دون التناثر على الخدود أو التكتل خلال اليوم. مشبعة بفيتامين E المهدئ، تنساب التركيبة الخفيفة بسلاسة ودون عناء، فتمنح الجفون مسحة شفافة من اللون الذي يدوم طويلاً.

مُعبأ في إسطوانة تشبه قلم التلوين ذات لون مماثل، ظلال العيون متعدد الوظائف هذا مثالي أثناء الترحال. التركيبة الفريدة سهلة البناء تمنح الظلال مظهراً جميلاً وبسيطاً لتحقيقه بشكل سهل بتأثير درامي. لتطبيقه، قومي بلف القاعدة للكشف أكثر عن لون الظل، امسحي الظل على الجفن ثم قومي بلفه مرة أخرى للأسفل قبل وضع الغطاء من جديد بـ "نقرة".