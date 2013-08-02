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اشتباكات بين أهالى وإخوان بمنطقة العشريني بالإسماعيلية بعد هتافات ضد الجيش

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اشتباكات بين أهالى وإخوان بمنطقة العشريني بالإسماعيلية بعد هتافات ضد الجيش اشتباكات بين أهالى وإخوان بمنطقة العشريني بالإسماعيلية بعد هتافات ضد الجيش

إندلعت اشتباكات متقطعة بين الأهالى من جانب وأعضاء بجماعة الاخوان المسلمين من جانب آخر بمنطقة العشرينى بحى السلام بمدينة الاسماعيلية بعد هتافات مسيرة أخوانية شارك فيها المئات ضد الجيش والفريق .

وتبادل الأهالى الاخوان التراشق بالحجارة قبل أن يفروا الى نهاية الشارع لأستكمال مسيرتهم التى ترفع صورا ولافتات تطالب بعودة مرسي وتصف ثورة 30يونيو بأنها أنقلاب عسكرى

وفى مدينة التل الكبير واصل عشرات الشباب أحتلالهم منزل القيادى الاخوان محمد جمعة شقيق اسامة جمعة الاخوانى الذى قتل شابا من أبناء التل الكبير يدعى أيمن فرج خلال أعتراضه على هتافات ضد الجيش والفريق السيسي مساء الاربعاء وأعلنوا رفضهم أى مسيراتومظاهرات أخوانية فى نطاق التل الكبير بكامله وهددوا بالانتقام لمصرع الشاب أيمن فرج.

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