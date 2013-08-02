شطب 5 أعضاء من نادى قضاة طنطا وقعوا على بيان تيار الاستقلال

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قررت الجمعية العمومية لنادى قضاة طنطا شطب خمسة من الأعضاء وقعوا على بيان قضاة تيار الاستقلال.

وصرح المستشار حسن الغزيرى بأن نادى القضاة بطنطا قرر شطب 5 أعضاء، الذين وقعوا على بيان قضاة تيارالاستقلال وذلك خلال الجمعية العمومية الطارئة للتصويت على شطب الأعضاء الخمسة وهم: المستشار عمر عبد العزيز علي رئيس نيابة النقض، المستشار ياسر فاورق عبد اللطيف قاضٍ بمحكمة الاستئناف، والمستشار أحمد محمد كساب رئيس محكمة، ومحمد أبو بكر عبد الظاهر رئيس محكمة، والمستشار علي رضوان.

> وأكد أن عدد القضاة الذين صوتوا على الشطب 65 عضوًا قاموا بالتصويت على شطب أعضاء تيار الاستقلال، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 60 صوتًا، وعدد الأصوات الباطلة 5 أصوات، وبلغ عدد الموافقين على شطب العضوية 59 عضوًا مقابل صوت واحد غير موافق.

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